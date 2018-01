Bolvir triplica les reserves d'aigua per poder créixer en veïns i empreses

Com a conseqüència directa de la voluntat i l'acció política de l'Ajuntament de Bolvir de fer créixer el poble socialment i econòmicament, l'equip de govern ha portat a terme un pla d'ampliació de la capacitat d'emagatzematge d'aigua. La possibilitat de gaudir d'una reserva d'aigua més gran, sobretot a l'estiu i en períodes de sequera com l'actual, és imprescindible per a la creixent capacitat residencial i d'activitat industrial que s'ha proposat el municipi.

Fins ara la capacitat d'emmagatzematge d'aigua de Bolvir era de 530 metres cúbics, és a dir, 530.000 litres, repartits en tres dipòsits de 350, 150 i 30 metres cúbics, respectivament. Aquest últim era, però, molt antic i estava malmès, de manera que l'Ajuntament n'ha hagut d'assumir el tancament. Una vegada executat, el projecte d'ampliació dels dipòsits ha suposat finalment que el municipi disposi de 1.750 metres cúbics, és a dir, 1.750.000 litres, la qual cosa suposa multiplicar per més de tres la capacitat de reternir reserves d'aigua.

L'actuació ha inclòs unes obres que han permès concentrar tota l'aigua en unes úniques instal·lacions, en un espai situat sobre la sèquia de la Solana. Els nous dipòsits permeten a l'Ajuntament fer-se càrrec amb totes les garanties de l'abastament dels sectors residencials de Sallens i els Llosers, així com el de les Esplanes i dos sectors de creixement urbanístic. Segons ha informat l'equip de govern que encapçala l'alcalde Bartomeu Baqué (Endavant Cerdanya), el projecte ha estat redactat per l'enginyer de camins, canals i ports Joan Gurrera Lluch. Les obres les ha executat durant els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre l'empresa Artífex Infraestructuras, amb un pressupost d'adjudicació de 279.510 euros.



Millores al camí de l'Aigua



L'equip de govern ha aprofitat part de les obres per millorar un tram del camí de l'Aigua, «obtenint així un nou traçat paral·lel a la sèquia, que fa encara més agradable aquest recorregut», segons han explicat des de l'Ajuntament.

El camí de l'Aigua és un recor-regut popular entre veïns i visitants que permet recórrer el nord del municipi per un sender paral·lel a la sèquia. El recorregut és de tres quilòmetres i s'inicia a la cruïlla de la sèquia de la Solana de Ger amb el camí de Guils, i finalitza sobre de la Pleta de Bolvir, en un punt on hi ha un espai de berenar.