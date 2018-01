El PSC de la Seu refusa el nou pressupost local i retreu al govern la seva gestió

El grup municipal de Compromís X la Seu ha mostrat el seu rebuig a l'aprovació del pressupost municipal al darrer ple. El document, presentat per l'equip de govern del PDeCat, ha estat aprovat «gràcies a l'abstenció del grup d'ERC», segons han remarcat els portaveus socialistes. Per a Compromís, el nou pressupost torna a ser una proposta de caràcter «continuista que no aporta cap revulsiu a la greu situació socioeconòmica que pateix la Seu des de fa anys». Segons Compromís, «l'evolució de la Seu, així com també de gran part del Pirineu, ha estat els darrers anys caracteritzada per un augment constant de la pèrdua de població i una davallada del poder adquisitiu de les famílies. Els successius equips de govern de Convergència, ara PDeCat, no han sabut revertir els efectes de la crisi econòmica, demostrant una manca total de projecte i d'idees per al futur». Òscar Ordeig ha reclamat que la Seu lideri econòmicament el Pirineu.