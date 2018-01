La Diputació de Girona ofereix ajuda per a estalvi energètic a veïns i administració

La Diputació de Girona, a la qual pertanyen dotze dels disset municipis de la Baixa Cerdanya, ha creat una nova línia d'ajudes sobre estalvi energètic i accés a un habitatge digne, a la qual es poden subscriure tant ciutadans com ajuntaments i consells comarcals. El pla, que rep el nom de Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica, «es desenvoluparà a tota la demarcació i posarà al centre les polítiques d'habitatge, incidirà en el benestar i el confort de què han de gaudir les persones en un habitatge digne; el consum energètic i l'eficiència de l'habitatge; el foment de la recuperació de la salut de les persones afectades per la pobresa energètica i els programes de formació i educació», segons han remarcat des de la Diputació. El programa disposa per a aquest any 2018 d'una aportació de 800.000 euros, amb els quals preveu des de subvencions a ciutadans fins a ajudes a ajuntaments i consells comarcals i jornades de sensibilització.