El Grup de Recerca de Cerdanya tanca el curs cultural amb música i poesia

El Grup de Recerca de Cerdanya ha fet un balanç positiu dels actes amb què ha tancat el programa cultural del 2017. Aquest final d'any va tenir com a eix central la Trobada de Poesia i Música d'Hivern, celebrada el dissabte 30 de desembre a la Sala de Convencions del Museu Cerdà. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira va explicar les principals actuacions i fets culturals de l'any i va dedicar l'acte al desaparegut Oriol Mercadal. Els músics que hi van actuar van ser Aylén Jiménez, que va interpretar al piano Floating snowflakes de Julie Knerr; Isabella Cane, que va interpretar al piano Jingle Bells Jazz; Elsa Colomines, Júlia Bisbal, Albert Martínez, Jordi Llaudó i Marc Pons. Posteriorment es va celebrar la sessió de poemes amb la participació dels rapsodes Enric Quílez, Francesc Esteban, Teresa Pérez i Manel Figuera. L'acte es va tancar amb el Cant de la Sibil·la a càrrec de Teresa Pérez de Rozas i Albert Martínez.