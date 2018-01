L'Ajuntament de la Seu dóna la benvinguda al seu primer nen

L'Ajuntament de la Seu ha donat una benvinguda institucional i simbòlica al primer nadó de la ciutat nascut aquest nou any 2018. Una delegació del consistori encapçalada pel mateix alcalde, Albert Batalla, i la regidora de Salut, Montserrat Bonet, s'han desplaçat aquest dimarts a l'hospital per visitar Ahren Font Plana, el primer nadó nascut a la capital alt-urgellenca. Ahren va néixer el dia 1 de gener, pocs minuts després de les deu de la nit. Els pares del nou pirinenc han rebut la delegació política, que ha completat la directora de recursos humans de l'hospital, Sandra Montañá.

Es dóna el cas que els pares de l'Ahren no viuen a l'Alt Urgell, sinó a Llessuí, al Pallars Sobirà. La seva mare, Anna Plana, és de Navata, a l'Alt Empordà, i s'ha fet coneguda en els últims mesos per protagonitzar un anunci d'aigua dels Pirineus. Ella es va instal·lar fa vuit anys al Pallars per treballar com a pastora, fet que l'espot publicitari emfatitzava i assenyalava com a ofici de significant duresa. El pare de l'Ahren és Josep Font.

L'hospital de la Seu va realitzar durant el 2017 134 parts, nou menys que durant el 2016.