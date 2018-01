L'Escola Folk obre un programa nou d'intercanvis amb altres cultures

L'Escola Folk del Pirineu ha donat una passa més en la seva tasca educativa i ha sumat, a les classes diàries i a les colònies per a joves intèrprets de l'estiu, una nova proposta formativa consistent en intercanvis iternacionals amb altres escoles i cultures. Tant és així que aquests dies una delegació de divuit alumnes d'acordió de les comarques dels Pirineus, entre les quals la Cerdanya i l'Alt Urgell, com també Andorra, participen en un programa d'ensenyament a l'escola del músic Harkaitz Allur, al País Basc. L'Escola Folk s'ha proposat consolidar el nou programa d'intercanvis amb altres visites a la primavera, quan anirà a Ceret, i l'any que ve.

L'objectiu de l'intercanvi és doble, segons ha explicat el responsable de l'Escola Folk del Pirineu, Tito Peláez. D'una banda, facilitar als estudiants, en aquest cas els d'acordió, la possibilitat de conèixer altres realitats culturals i musicals. De l'altra, estimular-los en la pràctica del seu instrument en públic tocant amb altres músics, que al capdavall és la finalitat d'estudiar un instrument, segons ha remarcat Peláez. La delegació dels Pirineus desplaçada a Arrasate, on hi ha l'escola d'Allur, la completen dos professors de l'Escola Folk, Cati Plana i Liv Hallum, així com una quarentena de familiars i acompanyants, que s'allotgen en cases familiars i albergs. Els divuit alumnes participaran en tres jornades de formació fins aquest divendres, dia 5 de gener. Durant la pròxima Setmana Santa, els alumnes i familiars de l'escola de música d'Arrasate tornaran la visita i podran conèixer la música tradicional catalana i manifestacions culturals locals, com ara els Ballets de Talló.