Alp i Puigcerdà reediten l'èxit del seu Parc de Nadal

Alp i Puigcerdà han tornat a aconseguir l´èxit de convocatòria que el Parc de Nadal mancomunat ja va assolir en la última edició situant la xifra d´assistència en els 10.000 visitants. A falta de viure la última de les nou jornades, la setena edició es tancarà aquest diumenge dia set de gener, els seus responsables dels dos municipis ja han conclòs que les xifres de visitants es mantenen al mateix nivell que l´any passat. Això ha fet convèncer els dos ajuntaments que cal frenar el seu creixement en l´actual format per tal d´assegurar-ne la seguretat i la qualitat de l´organització.

El Parc de Nadal, que va néixer l´any 2010 a Alp i per tant en aquest municipi ha viscut la vuitena edició, s´ha consolidat un dels actes de referència al Pirineu tant pels veïns com pel turisme. La cita ha complert cinc jornades a Alp i quatre a Puigcerdà amb cues per entrar i participar en els seus estands lúdics i educatius.