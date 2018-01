Bolvir rep el reconeixement del Govern i l'Estat pel foment de la sostenibilitat

L'Ajuntament de Bolvir ha rebut com un reconeixement a la seva feina en l'àmbit de la sostenibilitat la menció que li ha fet l'Agència Catalana de Residus per la seva intervenció en la Setmana Europea de la Prevenció dels Residus i la Setmana de la Mobilitat. En aquest sentit, el consistori va portar a terme dues campanyes en paral·lel a altres accions concretes com ara el Mercat de segona mà d'objectes reciclats, amb l'objectiu de mantenir net l'entorn. Aquesta política ha comportat l'atorgament a l'Ajuntament d'un diploma de part de l'Agència de Residus. Igualment, també ha rebut un reconeixement del ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient «per la implicació i el foment de la mobilitat sostenible», segons han explicat des de l'Ajuntament. En aquest mateix context, l'equip de govern ha recordat que fa uns mesos el municipi va rebre la distinció de tres flors d'honor en el rànquing de Viles Florides de Catalunya.