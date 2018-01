Estavar i Llívia demanen a França la gestió de la frontera quan plou molt

Els ajuntaments de Llívia i Estavar s'han coordinat per demanar a l'Estat francès una millora de l'entorn del pont sobre el riu Estaüja, que es desborda quan hi ha grans episodis de pluja, i l'autorització per tancar al trànsit el pont quan això passa per evitar possibles víctimes per arrossegament.

Els dos consistoris volen una gestió més local del trànsit sobre el pont perquè, en tractar-se d'una frontera estatal, quan les autoritats competents reben i estudien la petició per tallar el trànsit l'aiguat ja s'ha esvaït. La gestió entre els dos ajuntaments, que ha comportat reunions a tres bandes amb l'administració francesa, ja ha donat els primers fruits. L'Ajuntament d'Estavar, que encapçala l'alcalde Laurent Leygue, ha rebut la notificació que aquesta pròxima primavera l'Estat executarà un projecte de millora de la llera del riu a fi d'evitar tant com sigui possible la crescuda del cabal i el seu desbordament. Les obres consistiran en la neteja de la part superior de la llera i la modificació del pont, que actualment deixa passar el corrent per cinc grans canonades.

El projecte de reforma permetria fer un pont més obert per la part inferior a fi i efecte que pugui augmentar el cabal d'aigua que hi passa per sota. De fet, l'actual estructura amb cinc canonades és una de les principals causants de les inundacions de vial que obliguen els respectius ajuntaments a senyalizar el perill. L'any passat els dos consistoris es van queixar que, a pesar de senyalitzar el perill per les inundacions, molts conductors en feien cas omís i travessaven el pont, amb el consegüent risc de ser arrossegats per la crescuda del riu.