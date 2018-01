L'Escola Folk del Pirineu ofereix tres tallers de cant popular i tradicional

L'Escola Folk del Pirineu ha posat en marxa un nou programa de tallers de cançó per a aquest any 2018, que se celebraran a la seva seu d'Arsèguel. Segons ha anunciat aquesta entitat formativa que actua a tot el Pirineu, els tres tallers que ha convocat els impartiran Ramon Manent, Arturo Gaya i Marco Meo. El primer se celebrarà els dies 14 de gener, 13 de maig i 3 de juny i se centrarà en cançons de l'Alt Urgell. El segon es farà els dies 24 i 25 de febrer i 28 i 29 d'abril i se centrarà en la veu i el cant popular. L'últim taller es farà els dies 17 i 18 de març i analitzarà el cant a les Marques i Itàlia. L'Escola Folk del Pirineu ja ha obert el termini d'inscripció als tallers i ha anunciat descomptes per als alumnes de la mateixa escola així com als membres d'entitats amb qui té col·laboració, com ara Diadona Dones Acordionistes i Percussionistes del Pirineu i les escoles municipals de música de la Seu i Puigcerdà. La inscripció es pot fer a tradicionarius.cat.