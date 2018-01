Puigcerdà recicla una de les millors carrosses de la Festa de l'Estany

Després de la visita més íntima als nuclis agregats, la comitiva dels Reis iniciarà a les sis de la tarda el recorregut per la vila. La comitiva la formen les tres carrosses dels mags i els seus respectius ceguicis, i una carrossa recuperada de la Festa de l´Estany. L´Ajuntament ha vist de bon ull aprofitar l´enginy i l´art desenvolupat durant dècades per algunes de les colles que participen en les desfilades del mes d´agost a l´hora de fer carrosses espectaculars. Els Reis s´aturaran a l´ajuntament per rebre les claus de la ciutat i dirigir-se als veïns, i, finalment, es desplaçaran fins a l´església de Sant Domènec per rebre-hi els nens, a qui obsequiaran amb un regal. La cavalcada enfila la recta final del programa Nadal a Puigcerdà, amb el qual l´Ajuntament farceix les setmanes del mes de desembre a fi efecte d´atraure turisme a la Cerdanya.

El recorregut dels Reis, a Puigcerdà