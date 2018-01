La Seu incorpora al pressupost un programa de creació de feina entre els joves

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha creat un nou programa públic per al foment de l'ocupació entre els joves en el marc del nou pressupost per a aquest any. Així, segons ha explicat el mateix consistori, el pressupost «aposta fortament per les polítiques d'ocupació» amb un increment de 104.000 euros respecte de l'exercici anterior. Aquest augment inclou el nou extens paquet de mesures: el programa d'ocupació Enfeina't, que donarà feina a 5 persones; un altre programa de treball i formació establert amb el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, que ocuparà unes 15 persones més; la celebració d'una altra edició del Work-Shop Ocupacional; i la dotació d'una partida per al programa Joves per l'Ocupació, que inclourà l'ocupació de sis joves en el servei municipal de jardineria, entre d'altres. Igualment, la partida inclou la continuïtat dels programes de promoció de l'ocupació i els adreçats als autònoms, així com els ajuts a l'obertura d'establiments comercials i una partida per a l'arranjament de façanes del centre històric de la ciutat. L'equip de govern ha afegit que el pressupost també preveu recursos per a la celebració de la Fira de Sant Ermengol, el Mercat Medieval dels Canonges, el Món Màgic de les Muntanyes i proves esportives.