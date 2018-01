Masella amplia als estudiants de tota la Cerdanya el programa de beques

Ser jove d'Alp, Das o Urús, i ara també de la resta de la Cerdanya, i estar en etapa d'estudiant té premi. Davant l'èxit de la primera edició, l'estació d'esquí de Masella, a través de la Fundació Bosch i Aymerich, hereva del fundador de l'estació, ha decidit reeditar i ampliar la línia d'ajudes a estudiants i fer-la extensible més enllà dels seus tres municipis. L'estació ha anunciat l'atorgament de 40.000 euros per «fomentar la formació dels joves de la comarca» i, així, «fer palès el seu compromís amb el territori i el seu desenvolupament de cara al futur», segons han explicat des de l'estació. La filosofia de les ajudes és compensar el sobrecost que suposa per als joves del Pirineu haver de desplaçar-se a les grans capitals per efectuar els seus estudis.

Així, en aquesta segona edició, les beques presenten dos tipus d'ajuda. D'una banda, beques per a estudis de cicles formatius de grau mitjà o superior o d'estudis universitaris de grau destinades a estudiants d'Alp, Das i Urús. I, d'altra banda, beques per a estudis de postgrau, com ara màsters i doctorats, destinades a estudiants de qualsevol municipi de la Cerda-nya. Aquest programa d'ajudes es fa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i es proposa com a repte «garantir la formació de professionals competents que en el futur seran el millor actiu per a la comarca», segons han afegit els responsables del camp de neu. Igualment, des de la Fundació Privada Bosch i Aymerich han apuntat que «la intenció de la fundació és seguir apostant pel territori directament a través de les seves empreses i, indirectament, a través de la seva activitat fundacional». Masella ara ha obert la convocatòria de les beques, termini que s'allargarà fins al dia dinou d'aquest mes de gener. El dia quatre de febrer es farà un acte per entregar les ajudes als estudiants de la Cerdanya que hagin superat el procés d'avaluació de les seves sol·licituds.

L'any passat se'n van poder beneficiar un total de divuit joves. Els estudiants van participar en un acte de lliurament de xecs que va tenir la participació dels patrons de la Fundació Bosch i Aymerich, així com de directius de Masella, els alcaldes dels tres municipis cerdans del domini esquiable, el de Puigcerdà i, en representació de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, Damià Calvet i Xavier Civit.