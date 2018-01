La Seu tanca el 2017 amb un augment de 223 veïns respecte al padró del 2016

La Seu d'Urgell ha tancat el 2017 amb un repunt de la població i una baixada dels aturats, segons ha emfatitzat l'Ajuntament en estudiar l'última actualització de les estadístiques oficials. Així, el padró municipal el 31 de desembre s'ha situat en 12.276 habitants. Això significa que al llarg del dar-rer any la capital de l'Alt Urgell ha registrat 223 habitants fixos més que ara fa dotze mesos, atès que l'1 de gener del 2017 tenia empadronades 12.053 persones. Aquest increment suposa un augment del padró municipal de l'1,85%. Aquest repunt en la població censada ha coincidit amb un nou descens en les dades d'atur. Ara el nombre de persones aturades a la Seu és de 620, quan ara fa un any, l'1 de gener del 2017, eren 676. Per tant, hi ha hagut una reducció del 8,14%, una tendència «lleugerament millor» que la mitjana de Catalunya, on durant el darrer any l'atur registrat ha baixat el 7,9%, segons ha remarcat el consistori.