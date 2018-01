La biblioteca de Puigcerdà acosta l'ús de les noves tecnologies a nens i gent gran

La biblioteca Comtat de Cerdanya de Puigcerdà ha entrat en un nou programa amb el qual la Diputació de Girona ha volgut dotar els equipaments públics de noves tecnologies per apropar-les sobretot als nens i la gent gran. Tant és així que l'ens públic ha distribuït un total de setanta tauletes entre deu biblioteques, en funció del nombre d'habitants a què donen cobertura. Les tauletes s'han destinat a les biblioteques de Ba-nyoles, Blanes, Figueres, Girona, Olot, Palafrugell, Palamós, Puigcerdà, Ripoll i Santa Coloma de Farners. Segons han explicat des de la Diputació, les tauletes disposen d'una selecció d'aplicacions mòbils per a infants, joves i adults, i d'accés a diaris i revistes de tot el món. La iniciativa té com a objectiu reduir l'escletxa digital en l'àmbit social i generacional.