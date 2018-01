L'erosió del gel i la sal obliga Puigcerdà a refer un eix del centre renovat fa sis anys

L´Ajuntament de Puigcerdà tornarà a aixecar el carrer Alfons I, un dels eixos del nuclli antic que travessa l´illa comercial de vianants, sis anys després que ja en renovés el paviment. La gran erosió que pateixen els carrers amb el gel i la potassa que s´hi ha hagut de llençar en els últims verds, amb grans episodis de gelades i nevades, ha malmès el vial fins al punt que el consistori s´ha vist obligat a programar-hi una altra reforma.

L´equip de govern ha aprovat executar les obres en les pròximes setmanes entre els trams dels carrers Higini de Rivera i Coronel Molera, és a dir la part on hi ha més circulació perquè esdevé un dels principals eixos de sortida del trànsit del nucli antic. La resta del vial, que condueix fins la mateixa plaça de l´Ajuntament i el mirador sobre la Cerdanya, transcorre en la seva major part per la zona de vianants. Aquest carrer ja es va fer nou fa sis anys però el fet que concentri bona part del trànsit rodat a fet que es malmeti més ràpidament que la resta, segons han observat els tècnics municipals.