L'esquí fa una de les millors campanyes de Nadal i ven el 10% més de forfets

El sector de l'esquí del Pirineu ha tancat una de les temporades de Nadal més reeixides dels últims anys. Entre Nadal i aquest últim cap de setmana de Reis, les estacions d'esquí han registrat un increment del 10% de visitants respecte de la campanya de l'any passat, la qual ja va ser excel·lent amb un augment d'esquiadors del triple respecte de la precedent. Així, per exemple, l'estació de la Molina ha rebut durant aquestes festes al voltant dels 92.400 esquiadors.

L'afluència d'esquiadors a les pistes de la Molina i Masella ha estat «espectacular» en algunes jornades, tal com ha descrit el mateix director de la Molina, Antoni Juanmartí. A Masella algunes jornades s'han superat els 11.000 aficionats fent descensos per les pistes amb les millors condicions de neu i meteorològiques. Juanmartí ha remarcat que «nosaltres hem crescut i Masella també, això és bo per als dos i per tant bo per a l'opció Alp 2.500». El director de l'estació de la Generalitat ha apuntat que un dels principals factors de la bona marxa de la campanya ha estat la disposició dels festius al calendari amb el dia de Nadal coincidint en dilluns: «Aquest any ha caigut perfecte, perquè ha permès a la gent agafar-se ponts llargs». Amb l'actual ambient d'esquí a ple rendiment i les últimes nevades caigudes dilluns a la matinada, les estacions encaren la segona meitat de la temporada amb les millors perspectives.

Les bones xifres de visitants a les estacions s'ha traduït amb plens en alguns hotels, sobretot als que són a peu de pistes, i mitjanes d'ocupació per sobre del 80% durant els ponts. Així, des de Masella han remarcat que els hotels més propers a les pistes han penjat el cartell de complet.



Lleida ven 238.000 forfets

Els bons resultats també s'han produït al Pirineu de Lleida, amb un augment del 8% en la venda de forfets i una ocupació hotelera que ha assolit mitjanes superiors al 75%. Com al Pirineu central, els establiments més pròxims als camps de neu també han registrat una ocupació del 100%. Per festes, les estacions d'esquí de la demarcació de Lleida han venut 238.000 forfets. Aquest nombre de forfets venuts per les festes de Nadal, juntament amb els 97.000 del pont de la Puríssima i la Constitució, representa el 25 % de l'objectiu de venda per a aquesta temporada a les estacions d'esquí del Pirineu de Lleida, fixat en 1.330.000.