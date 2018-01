Puigcerdà insisteix a veïns i visitants que cal portar rodes de neu o cadenes

Davant el nou episodi de nevades viscut a la Cerdanya diumenge al vespre i la consegüent nit gèlida que va consolidar el gruix de neu, l'Ajuntament de Puigcerdà ha recordat a veïns i visitants la necessitat que portin els vehicles equipats amb les corresponents rodes de neu o cadenes.

Igualment, el consistori ha remarcat que ningú no aparqui malament a la via pública perquè pot arribar a impedir el pas de les màquines i pales llevaneu. L'equip de govern va informar dilluns al matí que durant la matinada havia activat el protocol d'actuació als car-rers amb la participació de la Brigada Municipal i operaris de sis empreses externes contractades i els de la demarcació de Carreteres de l'estat. Durant tot el dia d'ahir hi va haver cotxes llançant potassa als carrers de la vila.