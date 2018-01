La Seu programa vuit tallers sobre l'ús de la tecnologia

El Punt Òmnia de la Seu ha convocat per a aquest hivern un nou programa formatiu amb vuit tallers gratuïts de competències digitals per a totes les edats. Així, en aquesta nova temporada, tornarà a impartir el taller d'estimulació cognitiva, en dos horaris diferents. El curs té com a objectiu «treballar i estimular la ment a través d'exercicis i fitxes que van des del càlcul, el llenguatge, relacionar, memòria biogràfica, així com també jocs en línia com ara sopa de lletres, torres de Hanoi, Les 7 diferències o briantraining», segons han explicat des del Punt Òmnia. El programa també inclou els tallers sobre tauletes tàctils, creació de xarxa, retoc d'imatge, utilització del telèfon mòbil, estimulació cognitiva o ús del núvol digital per emmagatzemar dades.