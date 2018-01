Recepta: el trinxat de la Cerdanya

Un dels plats més típics de la cuina del Pirineu és el trinxat de la Cerdanya. A Puigcerdà, té lloc cada any la Festa del Trinxat, una de les festes gastronòmiques més importants de la comarca que, sumada al turisme, ha ajudat a donar-li popularitat a aquest plat que combina el millor de la regió. Si ets dels qui es pregunten quina és la recepta del trinxat de la Cerdanya, doncs secret resolt. A continuació te la detallem i si vols descobrir altres plats cerdans, llegeix aquest article.

Has de saber, però, que la mescla de col i patata no és exclusiva de la Cerdanya. Va ser mèrit de Nèstor Luján –el crític gastronòmic més il·lustre d'aquest país– difondre el trinxat cerdà, que ell va conèixer a Can Boix de la Cerdanya; el propietari, molt saberut i poc coneixedor de la cuina del país, li va fer creure que era un plat exclusiu de la Cerdanya. El plat, però, es fa a tot Catalunya tot i que sol ser un sopar o, encara més sovint, un esmorzar.

Ingredients per preparar el trinxat de la Cerdanya



Abans de començar a preparar el trinxat de la Cerdanya, assegura't de tenir a punt aquests ingredients:



Una col d'hivern.

Un quilo de patates.

Un gra d'all (opcional).

4 rostes (talls) de cansalada viada.

Oli o llard.

Aigua.

Sal.

Com elaborar la recepta



Poseu una olla al foc amb abundant aigua i sal i feu-hi bullir la col, neta –en tres aigües–, sense el tronxo i feta trossos. Als 15 o 20 minuts, aproximadament, hi afegiu les patates, pelades i tallades a trossos, fins que tot sigui ben cuit, al cap d'uns 20 minuts més. Ho escorreu bé i ho reserveu.

Poseu una paella al foc amb oli i fregiu-hi l'all, si n'hi poseu; rossegeu-hi bé les rostes o xulles de cansalada, tallades força fines. Quan són rosses les traieu i les reserveu, amb l'all.

A la mateixa paella hi afegiu la col i patata, ben escorreguda, i ho aneu aixafant amb una forquilla de fusta, fins que quedi com un puré homogeni de color verdós clar; ho aneu aixafant varis minuts, a fi que tots els sabors quedin incorporats i, més tard, ho deixeu com una truita ampla de varis centímetres. Ho feu rossejar bé d'un costat, hi doneu la volta, hi col·loqueu a sobre la cansalada fregida que hem reservat, ho acabem de coure uns minuts i ja ho podem servir.

Consells per fer un trinxat de la Cerdanya rodó



És normal canviar l'aigua de bullir les cols una vegada, a fi que el gust quedi més suau. Als trinxats, en algunes comarques no s'hi posa all. En canvi, es poder posar rostillons (petits daus de cansalada) a la barreja. És important rossejar el trinxat pels dos costats, a fi que hi hagi un agradable contrast de textures.

Hi ha variants de trinxat a base de patates, bolets (trumfos amb patates, de l'Alt Urgell) o botifarra negra (patates emmascarades, del Berguedà). En tots els casos és molt important fer servir productes de qualitat: bones patates o trumfes (millor si són del bufet, o en el seu defecte, Kennebec), cols verdes d'hivern o «de pell de galàpet», tocades pel fred o pel gel, i cansalada de cansaladeria artesana (no beicon!).

A vegades se servia amb allioli, algun bitxo... (com encara es fa a l'Alt Urgell, a Girona...). Un plat similar s'elaborava amb restes de l'escudella i carn d'olla o bé amb bròquil (coliflor), en aquest cas a l'Alt Empordà.