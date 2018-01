Puigcerdà debatrà a la junta de govern el relleu i homenatge a Josep Maria Teignier

L'Ajuntament de Puigcerdà ha elevat a la junta de Govern que se celebrarà dilluns que ve un debat sobre la situació en què queda l'emissora municipal Ràdio Puigcerdà després de la mort del seu líder natural, Josep Maria Teignier, així com la celebració d'algun acte o acció com a homenatge.

La mort de Teignier ha deixat un gran buit a la capital cerdana. El fundador de Ràdio Pirineus, de la qual ja estava desvinculat, i en els últims anys impulsor des del voluntariat de Ràdio Puigcerdà, ha colpit institucions i entitats amb les quals col·laborava, com ara el mateix Ajuntament o la companyia Inestable Ceretana de Teatre. Teignier, mort divendres passat a l'edat de 73 anys, era de facto el responsable de l'emissora pública local, al capdavant de l'equip de voluntaris que la gestionen. Per això el vincle amb el consistori era ara molt estret.

A la junta de govern de dilluns, els regidors analitzaran l'aprovació d'una acció que quedi en el futur com a record i homenatge al popular periodista. Per a això, l'equip de govern vol establir un consens previ tant en l'àmbit polític com amb la seva família.

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha destacat que «era una persona d'aquelles que estan a tot arreu, col·laborava amb la ràdio, amb el teatre, va fer de presentador mil vegades en actes de l'Ajuntament i va ser clau en el procés de creació de la Ràdio Puigcerdà i la inauguració del nou estudi en la legislatura passada».

La mort de Josep Maria Teignier ha commocionat Puigcerdà poques setmanes després de la desaparició del també molt conegut i apreciat director del Museu Cerdà, Oriol Mercadal. Com l'emissora, el Museu és un ens municipal que ara haurà d'encetar una nova etapa.