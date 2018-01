Els centres mèdics de la Cerdanya no noten els efectes de la grip

El sistema sanitari de la Cerdanya no s´ha vist immers en el col·lapse per l´epidèmia. Les raons principals d´aquesta normalitat en són tres, segons han explicat els responsables mèdics de l´Hospital de Cerdanya, que s´ocupa de les urgències, i de la Fundació Hospital de Puigcerdà, que gestiona els Centres d´Antenció Primària. D´una banda, la baixa densitat de població, que fa que els serveis mèdics puguin assumir els pics. De l´altra, que l´epidèmia, a la comarca, ha viscut el punt àlgid per Nadal, quan el centre hospitalari té més personal per complir el protocol d´atenció d´una població que es multiplica per tres. I finalment el fet en general que la població local ha anat a urgències tan sols quan ha estat estrictament necessari. De 2.254 atencions d´urgències, només 30 eren de grip i només hi ha hagut un ingrés.