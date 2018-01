Puigcerdà s'uneix a Font-Romeu per ser hospital oficial dels Jocs Paris'24

Puigcerdà tindrà el seu rol propi en els Jocs Olímpics de París 2024 i esdevindrà seu olímpica en l´àmbit de la medicina. L'Hospital de Cerdanya, el Transfronterer, i el Centre Nacional d'Entrenament en Altitud (CREPS-CNEA) de Font-Romeu han impulsat un projecte d´interés mutu per tal que el centre de formació esportiva i l´hospital siguin declarats centres de referència per als esportistes que es preparin per als jocs.

L'acord que han impulsat les dues institucions, i que ara caldrà consolidar amb un conveni, és el fruit d'una simbiosi perquè per una banda l'Hospital, que també és de titularitat francesa, vol ampliar els serveis que ja presta a esportistes d´èlit i, de l´altra, el Centre d´Entrenament de Font-Romeu necessita tenir un hospital proper de primer nivell per rebre l´acreditació com a centre de referència pels jocs per part de l´estat i les autoritats olímpiques.