Guils fa una crida als veïns a aprendre a esquiar i els ofereix formació i material

L'estació de Guils-Fontanera és al capdamunt d'una carretera que parteix del poble i que en un itinerari de revolts d'un quart d'hora comunica els dos eixos del municipi. L'Ajuntament, però, vol que aquesta distància sigui menor i que els veïns de Guils s'involucrin al màxim possible en la seva estació d'esquí nòrdic –el camp de neu és de titularitat municipal i suposa un dels reptes econòmics del consistori–, fins al punt que en siguin els seus primers ambaixadors. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament ha fet una crida als veïns a apuntar-se a les classes gratuïtes d'esquí de fons que els ofereix. Ni tan sols han de portar el material.

L'equip de govern que encapçala Valentí Tuset (PDeCAT) té com a objectiu que l'esquí nòrdic sigui una de les activitats predilectes dels veïns i aprofitin l'estació municipal de Guils-Fontanera, que és una de les set que s'engloben sota la marca Tot Nòrdic que gestiona la Mancomunitat de Municipis per a la Promoció de l'Esquí Nòrdic. Amb aquest objectiu, aquest diumenge comencen a l'estació els cursets gratuïts d'esquí de fons que el consistori ofereix als empadronats al municipi. El curset es farà durant cinc diumenges seguits a partir d'aquest 14 de gener. Cada sessió durarà dues hores i els participants podran adquirir la tècnica dels estils clàssic i patinador per tal que després tinguin les eines suficients per continuar per si mateixos la seva progressió. L'Ajuntament ofereix als veïns el material necessari, de manera que no cal que portin ni esquís, ni botes, ni bastons. Els cursets es faran entre les nou i les onze del matí, de manera que després els participants podran continuar plegats en una jornada de bon veïnatge i coneixement de l'estació. Es dóna la circumstància que aquest cap de setmana l'estació gaudeix d'una de les millors condicions de neu dels últims anys gràcies a les abundants precipitacions que han caigut durant la setmana. La mesura forma part del pla de l'Ajuntament per rellançar l'estació, que aquest any compleix 75 anys. Aquest mateix cap de setmana, l'estació celebra una sortida amb raquetes com un dels primers actes del programa d'aniversari.