Alumnes de l'institut La Valira creen una aplicació per identificar ocells

La quarantena d'alumnes que cursen 3r d'ESO a l'institut La Valira de la Seu d'Urgell han creat una aplicació per a dispositius mòbils que ajuda a identificar una quinzena d'ocells que tenen el seu hàbitat a la capital alt-urgellenca. Tot plegat és el resultat d'un projecte interdisciplinari del centre en què han estat treballant durant deu dies, abans de les vacances nadalenques, i del qual ha sorgit Flying, disponible per als usuaris del sistema operatiu Android. La intenció és donar a conèixer l'existència d'aquesta app entre els veïns i veïnes de la ciutat i demanar a l'oficina de turisme que la divulgui també entre els visitants. A més, també s'està pensant en la possibilitat de continuar-la desenvolupant i poder-hi incorporar, entre d'altres, un sistema de geolocalització.

L'entorn del riu Valira, al seu pas per la Seu, és un bon lloc per poder observar els ocells. A simple vista i amb l'ajuda de la nova aplicació es pot arribar a identificar-ne una quinzena dels més característics que hi ha a la capital alt-urgellenca. Tot plegat, és fruit de la tasca que han dut a terme els alumnes de 3r d'ESO de l'institut La Valira en el marc d'un projecte a través del qual han après a programar, dissenyar i omplir de contingut una app.