El programa Blanc Escolar arriba a tot el Pirineu

El programa Esport Blanc Escolar ha arrencat aquesta temporada i ha arribat per primera vegada a totes les escoles públiques de les sis comarques del Pirineu de Lleida. Pel que fa a les concertades, els organitzadors esperen que l'any que ve se n'hi incorporin 2 i el curs escolar 2019/20 ja en formin part totes. En total hi participaran aquest any 909 alumnes de 20 centres, amb set ZER i 13 escoles. Aquest any s'hi han incorporat l'escola Sant Jordi d'Oliana, la ZER de l'Alta Ribagorça i la ZER del Pallars Jussà. El pla té un pressupost de 465.000 euros per a tot Catalunya i arriba a nou comarques, 51 centres i 2.056 alumnes. L'activitat suposa un cost de 20 euros per a cada alumne. La Generalitat calcula que el cost real és de 176 euros per alumne.