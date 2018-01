El bisbe d'Urgell visita Israel per conèixer la situació dels joves cristians

L'arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, assisteix aquesta setmana a Israel en representació de la Conferència Episcopal Espanyola a la reunió anual de la Coordinadora de les Conferències Episcopals en suport de l'Església a Terra Santa. L'assemblea reuneix representants de 12 conferències episcopals en sessions de treball a Jerusalem, Betlem, Emaús i Gaza.

Els bisbes volen conèixer la situació dels joves cristians a la zona, així com l'organització del Sínode dels Bisbes sobre «Els joves, la fe i la discriminació de la vocació», que tindrà lloc a l'octubre d'aquest any al Vaticà. De manera especial, s'interessaran per les oportunitats de joves cristians, jueus i musulmans d'aconseguir una millor convivència, segons han explicat des del bisbat.