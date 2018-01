Mountain Wines de Llívia crea un celler i prepara la venda del primer vi de gel cerdà

El grup d'aficionats al vi de la Cerdanya que el 2010 va plantar una vinya a Llívia ha constituït finalment la seva activitat en empresa i ha creat el que s'ha considerat el primer celler estrictament cerdà.

Es tracta del celler Mountain Wines, ubicat a Llívia al mateix terreny on hi ha la vinya. El seu objectiu és elaborar vi de gel, el primer del país fet amb tècniques exclusivament naturals, segons els seus impulsors, així com «una gamma de vins blancs de màxima qualitat». Els impulsors d'aquesta iniciativa empresarial la remarquen com a estrictament cerdana a diferència d'altres cellers més grans que han plantat vinya a la Cerdanya i que, en canvi, tenen la seu i les instal·lacions dels cellers en altres comarques amb més tradició vinícola.

Els responsables de Mountain Wines, cinc aficionats al vi de Llívia juntament amb dos enòlegs professionals col·legiats, han explicat que la seva intenció és presentar el nou vi de la Cerdanya aquest mateix any.

La vinya, situada a tocar de Dorres en uns prats encarats al sud, consta d'uns 2.000 ceps, el producte dels quals podrà tenir denominació d'origen Catalunya perquè el celler n'ha obtingut l'autorització. La intenció inicial es poder embotellar un centenar de litres de vi de gel, fet de raïm glaçat amb una forta concentració de sucre, molt adient per a les postres. En aquest sentit, l'enòloga responsable del projecte, Anna Baqués, ja va remarcar a l'inici del procés que el producte final serà un vi amb un caràcter especial perquè la gran diferència tèrmica de la Cerdanya fixa més els precursors de les aromes al raïm.

Els responsables del celler cerdà han argumentat que els elements característics i diferencials de la vinya de Llívia són «l'alçada, la singular amplada de la vall de Cerdanya, la seva orientació única al Pirineu d'est a oest, l'elevada insolació al vessant sud, on han estat plantats els ceps, i el característic i desafiant clima de muntanya».

El mes de novembre passat els membres del celler van fer la verema aprofitant les primeres gelades de l'hivern i la maduració del raïm. Des de Montain Wines han explicat que «després de les fermentacions controlades pels tècnics, els vins descansen ara al celler, esperant el seu afinament i estabilització natural aprofitant les baixes temperatures de l'hivern per veure finalment la llum en els propers mesos».