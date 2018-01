La Seu xifra en 3.000 les autocaravanes que va rebre durant el 2017

La zona d´aparcament per a autocaravanes de la Seu d´Urgell

L'Ajuntament de la Seu constata any rere any que la seva aposta per acostar el turisme d'autocaravana al municipi tot facilitant als seus usuaris un espai específic porta a la capital urgellenca nous visitants i l'obre a un nou mercat. Així, segons les estadístiques municipals, un total de 2.912 autocaravanes es van instal·lar en aquest espai situat a la zona d'aparcament del Doctor Peiró durant l'any 2017.

Entre els mesos de gener i desembre de 2017, la mitjana de nits que hi van passar els usuaris d'aquests vehicles va ser de dues, mentre que la mitjana del nombre d'autocaravanes diàries que s'hi van instal·lar va ser de set. Segons els responsables turístics de l'Ajuntament, aquestes xifres ha comportat un impacte econòmic positiu per al conjunt de la ciutat d'un total anual de 210.000 euros. Pel que fa al perfil dels usuaris de les autocaravanes, és familiar, així com de parelles jubilades i prejubilades. Pel que fa a la procedència d'aquests autocaravanistes, són majoritàriament de l'Estat espanyol, el 40%; seguits dels procedents de França, el 20%, i d'Alemanya, el 6%.

El que més valoren els aficionats a l'autocaravàning que visiten la Seu d'Urgell és la ubicació d'aquesta zona d'aparcament. Un dels atractius que els autocaravanistes destaquen és que es troba situada a tocar del centre històric i comercial de la ciutat, fet que els permet visitar-la i fer compres, i alhora es presenta com un espai segur per aparcar el seu vehicle.