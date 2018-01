Alp acull el primer campus cerdà sobre esquí de muntanya i seguretat

L´auge de l´esquí de muntanya, el que es practica pujant sense remuntadors fins els cims i baixant generalment fora de les pistes, ha impulsat professionals del sector de la Cerdanya ha organitzar el primer campus específic per analitzar-ne la tècnica i la seguretat. Es tracta del Diyafit X-Tot Skimo Camp, que se celebrarà durant tres dies el primer cap de setmana de febrer al domini esquiable d´Alp.

El campus proposa un programa de xerrades i sessions pràctiques als aficionats de l´esquí de muntanya per tal que adquireixin els principals conceptes sobre seguretat a l´hora d´utilitzar el material, triar els itineraris i conèixer l´entorn per prevenir riscos com ara els allaus. La trobada fixarà la seu central al xalet de la Unió Excursionista (UEC) de la Molina, on els assistents participaran en sessions de formació a càrrec de guies professionals d´Alta Muntanya UIAGM (Unió Internacional d´Associacions de Guies de Muntanya)