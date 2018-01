La confraria de Sant Antoni convoca els alt-urgellencs a la calderada

arxiu particular

Membres de la Confraria de Sant Antoni de la Seu preparant la calderada a les olles instal·lades al Passeig arxiu particular

Tot està a punt a la Seu d'Urgell per viure, avui, una de les jornades de cultura tradicional local més arrelades: la calderada de Sant Antoni, que aplega milers de veïns al passeig Joan Brudieu al voltant d'olles immenses amb brou per a tothom.

La Confraria de Sant Antoni Abat celebrarà avui la festivitat del seu patró amb el repartiment de més de 3.000 racions d'una escudella que és de les més apreciades entre les entitats del país que en fan, segons els mateixos responsables de la confraria.

En aquesta menja típicament d'hivern es fan servir uns 800 quilos de verdures, llegums, carn de porc i de vedella. Ahir a dos quarts de deu del vespre era previst que s'obrís el programa d'actes amb la presentació a les autoritats de la ciutat per part de la junta de la confraria del nou banderer, que en aquesta edició ha recaigut en Joan Alrich Castell. En aquest tràmit simbòlic, el banderer sortint, Jordi Fanés Solans, li havia de fer lliurament del pendó de l'entitat i, al seu torn, s'havia de fer el nomenat com a banderer per a l'any que ve de Ramon Dolcet Duran.

Els actes d'avui inclouen la missa solemne a les dotze del migdia, la benedicció dels animals a la una, els Tres Tombs al Passeig i la pujada al pal.