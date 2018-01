El Pirineu de Lleida es promou al mercat turístic d'Alemanya amb l'oferta de natura

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i la marca Pirineus van promocionar el cap de setmana passat al mercat alemany el conjunt de l'oferta turística de les comarques de Lleida.

La delegació va fer una especial incidència en l'oferta vinculada al turisme actiu i de natura en el marc de la fira Fahrrad & Erlebnisse, que es va celebrar a Stuttgart.

Amb la participació en aquest saló, el Patronat de Turisme ha obert el programa de visites a algunes de les principals fires turístiques d'aquest any, tant a Europa com al conjunt de l'Estat espa-nyol, que tenen com a objectiu promocionar l'oferta turística del Pirineu i la resta de la demarcació.

El Patronat de Turisme ha pres part a la fira Fahrrad & Erlebnisse dins l'estand de l'Agència Catalana de Turisme amb un mostrador amb la marca Pirineus, on hi ha representades totes les comarques del Pirineu de Lleida. Aquesta fira és una de les més grans i reconegudes del sector turístic a Alemanya.