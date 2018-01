L'Alt Urgell i la Cerdanya porten el seu turisme a la fira de Madrid

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida participa del 17 al 21 de gener a la 38a edició de la Fira Internacional de Turisme (Fitur), que es fa a Madrid, amb l'objectiu de donar a conèixer l'oferta de turisme que proposa la demarcació.

El patronat hi mostra els destins i activitats temàtics com els de neu, esports d'aventura i natura així com els productes culturals i gastronòmics, entre d'altres. L'ens participa en la cita dins l'estand de Catalunya de l'Agència Catalana de Turisme, al pavelló número set, amb l'espai Pirineus, on seran representats els consells comarcals de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Solsonès i la Val d'Aran, i amb l'espai Terres de Lleida, amb la participació dels consells comarcals de les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. El president de la Diputació, Joan Reñé, hi va assistir ahir acompanyat pel vicepresident, Gerard Sabarich, i del director del patronat, Juli Alegre.