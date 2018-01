La Confraria de Sant Antoni xifra en 7.000 les racions de brou donades

La Confraria de Sant Antoni Abat de la Seu ha xifrat en 7.000 les racions d'escudella que ha repartit aquest any en la tradicional Calderada, celebrada dimecres al migdia. Segons els membres d'aquesta entitat, van utilitzar fins a 1.000 quilos d'aliments, entre els quals verdures, llegums i carn de porc i vedella per elaborar un brou consistent que un any més va congregar milers d'urgellencs al passeig Joan Brudieu.

Els actes commemoratius d'aquesta jornada festiva de Sant Antoni van ser presidits per l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, entre altres representants institucionals, juntament amb els membres de la confraria. La diada de Sant Antoni, marcada aquest any per una bona meteorologia i una temperatura quasi primaveral que va contrastar amb la festa gèlida de fa un any, es va iniciar a les 12 del migdia amb la missa solemne a la catedral de Santa Maria d'Urgell, on es va oficiar la tradicional benedicció i repartiment del panet de Sant Antoni.



Tres Tombs

Com marca la tradició, a la sortida d'ofici, es va beneir els animals davant la catedral. Posteriorment es va fer la passejada pels carrers del centre històric de la Seu fins a arribar al passeig. Allà es van fer els Tres Tombs, que van estar encapçalats pels tres banderers: Joan Alrich Castell, el nou banderer amb el pendó de la Confraria de Sant Antoni Abat, acompanyat pel banderer proposat i el banderer sortint, Ramon Dolcet Duran i Jordi Fanés Solans.