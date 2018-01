L'Hospital de Cerdanya triplica els serveis traumatològics respecte a la mitjana catalana

La creixent especialització que ha experimentat en les últimes dècades l'Hospital de Cerdanya, i anteriorment el de Puigcerdà, en els serveis de traumatologia gràcies a l'atenció en les activitats de muntanya com l'esquí, ha fet que actualment ja tripliqui les atencions d'aquest tipus respecte a la resta d'hospitals catalans.

Així, si la mitjana de les atencions de traumatologia són de l'11% sobre la totalitat dels serveis en la mitjana dels hospitals de Catalunya, en el Transfronterer és del 33%. Tres de cada deu pacients atesos a Puigcerdà ho són per patologies derivades de l'activitat física a la mutanya. El director de l'Hospital de Cerdanya, Francesc Bonet, ha argumentat que, efectivament, «traumatologia és el nostre servei estrella perquè aquí tenim, hivern i estiu, gent que fa activitats com ara esquí, ciclisme o alta muntanya, de manera que el nostre producte estrella, i el més ben reputat, és la traumatologia».

En aquest sentit, Bonet ha explicat que «en comparació d'altres hospitals de la mateixa dimensió, tant de Catalunya com de França, el percentatge en traumatologia del nostre hospital és molt alt; si al sistema de Catalunya estem parlant de l'11% de pacients traumatològics, nosaltres estem en el 33%, la qual cosa és normal perquè el nostre entorn ens ho porta».

Un altre element que afavoreix aquesta especialització és el fet que l'edifici tingui un heliport i sigui la millor opció tant de dia com de nit, per a molts rescats que, d'altra manera, haurien de fer trasllats a serveis d'urgències d'hospitals molt més llunyans. Gràcies també a aquesta especialització, l'Hospital de Cerdanya va rebre l'any passat la certificació per part de la Generalitat com a centre especialitzat en l'esport.