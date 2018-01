Lles convoca la Marxa Pirineu d'esquí nòrdic a les seves estacions

Les estacions d'esquí de fons de Lles i Arànser acolliran aquest diumenge la Marxa Pirineu Memorial Frederic Roura, una prova per a aficionats de l'esquí nòrdic que arriba amb les millors condicions de neu dels últims anys.

Segons han explicat els seus organitzadors, la cursa consta de dues distàncies, la de 14 i la de 25 quilòmetres. Igualment, es consolida la categoria familiar en què 3 membres d'una mateixa família es poden inscriure i participar de manera conjunta. La Marxa Pirineu proposa preus a partir de 15 euros per la categoria familiar i 19 per la individual mantenint el mateix preu per la distància llarga o curta. La inscripció inclou el transport en bus de Lles poble a la sortida a l'estació de Lles i el retorn des de l'arribada a Arànser.