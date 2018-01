Puigcerdà recupera el projecte de fer un parc fluvial a la ribera del Querol

L´Ajuntament de Puigcerdà ha tret del calaix el projecte de crear a la llera del Querol un parc fluvial que s´ha de convertir en la zona verda urbana més gran del municipi. El projecte, anunciat el 2014, ha estat inclòs en les previsions d´obra per aquest any fins al punt que el consistori ja n´ha aprovat la primera part de l´actuació i l´ha sotmès a exposició pública. L´equip de govern planteja el nou parc del Querol com una zona d´oci que faci créixer el municipi per la part de ponent i, alhora, doti la el veïnat de la Colònia Simon, d´un nou equipament urbà.

El nou parc fluvial s´ha de fer durant el segon semestre d´aquest any aprofitant la ribera del riu Querol, que travessa el terme municipal de Puigcerdà de nord a sud per la seva part més occidental.