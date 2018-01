Els Diables de l'Alt Urgell representaran el Pirineu al concurs nacional d'enceses

Els Diables de l'Alt Urgell assistiran el mes de març a Picamoixons al primer Concurs d'Enceses de Catalunya. Segons han anunciat els seus membres, ho faran com a única colla de l'Alt Pirineu i les comarques de Lleida.

Segons han explicat els responsables de la colla, la seva participació no serà purament competitiva, de fet, volen evitar basar la seva participació en un simple resultat, de manera que afronten el repte com a banderers del territori i per aquest motiu volen anar més enllà involucrant tantes empreses i serveis del territori com sigui possible com a patrocinadors o col·laboradors. Els Diables de l'Alt Urgell celebraran aquest any el seu 25è aniversari.