Puigcerdà recupera el projecte de fer un parc fluvial a la ribera del Querol

La llera esquerre del riu Querol al seu pas per la colònia Simon, on es farà el nou parc fluvial de Puigcerdà miquel spa

L'Ajuntament de Puigcerdà ha tret del calaix el projecte de crear a la llera del Querol un parc fluvial que s'ha de convertir en la zona verda urbana més gran del municipi. El projecte, anunciat el 2014, ha estat inclòs en les previsions d'obra per a aquest any fins al punt que el consistori ja n'ha aprovat la primera part de l'actuació i l'ha sotmès a exposició pública. L'equip de govern planteja el nou parc del Querol com una zona d'oci que faci créixer el municipi per la part de ponent i, alhora, doti la el veïnat de la colònia Simon d'un nou equipament urbà.

El nou parc fluvial s'ha de fer durant el segon semestre d'aquest any aprofitant la ribera del riu Querol, que travessa el terme municipal de Puigcerdà de nord a sud per la seva part més occidental. L'equip de govern que encapçala Albert Piñeira concep el nou espai d'oci urbà com una eina per obrir la vila als seus rius i aprofitar millor el patrimoni natural que té a tocar.

El parc farà dos quilòmetres al marge esquerre del riu i tindrà un mirador. En la primera fase, l'actuació se centrarà en una àrea de 1.300 metres quadrats a l'entorn de l'actual zona verda de la colònia Simon, que en els últims anys s'ha anat malmetent. El consistori ha previst un disseny del parc que combini l'estat natural de l'entorn amb zones enjardinades integrades a la llera del riu i d'altres amb actuacions que el dotin de serveis com ara gronxadors, bancs, zones de jocs com ara petanca, camins de passeig i el mirador.

La primera fase del projecte té un pressupost al voltant dels 188.000 euros. El nou parc fluvial s'emmiralla en els dos que també tanquen el nucli urbà de la Seu.