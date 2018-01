La Germandat de Sant Sebastià de la Seu honora el seu patró amb els alumnes d'acordió

La Seu d'Urgell té una cita aquest diumenge amb la música tradicional del Pirineu. Els alumnes de l'aula d'acordió cromàtic i diatònic de l'Escola Municipal de Música han programat un concert en el qual, a partir de les sis de la tarda a la sala Sant Domènec, mostraran a familiars i veïns els seus progressos amb aquest instrument.

En el concert, que s'emmarca en el programa de festes que organitza la Germandat de Sant Sebastià en honor del seu patró, el públic podrà escoltar tres tipus d'acordió: el cromàtic de botons, el cromàtic de tecla i l'acordió diatònic, i en una part de l'espectacle sonaran tots alhora, segons han explicat des de l'Escola Municipal de Música. Així, al llarg de la sessió, els alumnes interpretaran obres en petit format com duets o quartets, i també altres peces que seran interpretades per les dues orquestres. Tal com expliquen des de la direcció de l'Escola Municipal de Música, «aquest concert serà un viatge musical que s'iniciarà des de la tradició fins a arribar a ritmes actuals, i finalitzarà amb una dansa molt estimada a la nostra ciutat, el ball cerdà». El recital és d'entrada lliure i té la col·laboració de l'Ajuntament, de l'Institut d'Estudis Ilerdencs i de la Diputació.