Serveis cerdans per ser un mateix

Un empresari ha creat des de la Cerdanya una nova línia de serveis naturals vinculats al benestar de la persona i a sentir-se més ella mateixa. Amb la marca Love Bear, Carles Pérez ha ideat una gamma de serveis centrats en la roba, les infusions i el sabó com a nous productes de la Cerdanya i el Pirineu. La primera de les línies de producció és la roba, confeccionada amb teixit natural.

Pérez ha explicat que tots els seus productes segueixen el concepte Love Bear, «el qual es refereix en anglès a tot allò que és bell sense maquillatge». Així, amb l'objectiu que cadascú es retrobi amb el més autèntic de si mateix, les peces de roba volen resultar còmodes fins al punt que qui les porti noti que és llavors quan és ell mateix, segons ha argumentat Pérez. L'emprenedor ha explicat que «tothom porta maquillatge, en sentit físic i abstracte... sovint no som el que volem ser, de manera que nosaltres reivindiquem el que volíem ser de veritat... i això normalment ho aconsegueix la gent que viu als pobles». L'empresari considera que «la gent es reivindica com a ella mateixa quan arriba a casa i es desprèn de la imatge que ofereix a fora; el que volem fer nosaltres és oferir serveis que ens ajudin a desprendre'ns del que som a fora i ser més nos-altres mateixos». Per això la primera fase del projecte es basa en la roba. La segona se centrarà en les infusions, que permeten fer una neteja interior, i la tercera, en una gama de sabó natural ecològic que permeten fer la neteja corporal.

La roba de Love Bear és «reivindicativa i ecològica», ideal per fer ioga o estar per casa. És de teixit orgànic, tints naturals i elaborada per sistemes industrials justos. Les peces de roba incorporen lemes reivindicatius de la persona per tal d'emfatitzar el trencament amb la feina o els maldecaps rutinaris que moltes vegades dificulten els somnis de cadascú, segons ha explicat Pérez. De moment la comercialització es fa a través d'Internet, i més endavant, a mesura que els serveis tinguin èxit, Love Bear vol obrir una botiga a la Cerdanya. Pérez ha remarcat que amb aquest tipus de serveis reclama la necessitat que «dediquem un minut al dia a ser nosaltres mateixos... la nostra roba és aquella que ens posaríem per llegir un llibre; per estar molt còmodes... amb aquests productes el que volem és acompanyar aquest gaudi de retrobar-se i aquest fet reivindicatiu».

En l'última fase d'implantació del projecte, l'objectiu de l'empresa és poder tractar els clients i, doncs, oferir-los els serveis més adients a les seves necessitats i desitjos de retrobament personal. De moment, el disseny i la concepció dels productes es fa a Bellver, i la confecció tèxtil, al Maresme, en espera de fer els sabons al Pirineu.