El Comitè pel Tren Groc convoca una assemblea per presentar el pla d'acció

El Comitè d'Usuaris del Tren Groc no vol esperar que passi el temps i les promeses de modernització de la línia fetes per l'Estat tornin a quedar en un calaix. Aquesta entitat que lluita per la supervivència i renovació del popular Canari ha decidit tornar a mobilitzar-se i ha convocat una assemblea general per al pròxim dissabte dia deu de febrer a les nou del matí a l'ajuntament de Sant Pere dels Forcats. La trobada ha de suposar l'obertura d'una nova etapa en la negociació amb les administracions amb la presentació d'un pla d'acció pel futur més immediat.

Fonts del comitè han lamentat que mentre no es porten a terme les reformes per a la modernització de la línia, la companyia francesa SNCF «manipula, suprimeix circulacions, no té en compte les necessitats sobre correspondències i horaris i manté la dinàmica de tractar la línia com un rodalia del qual pot treure conductors i desacreditar-la fins a crear la desafectació de la població respecte del seu tren».

Per això els portaveus de l'entitat han llançat una nova campanya de mobilitzacions i han cridat a fer una passa més per «estar a l'alçada del repte que suposa la modernització de la línia». Tant és així que durant l'assemblea del dia deu de febrer el Comitè d'Usuaris presentarà a la regió i a totes les instàncies implicades les propostes concretes perquè el Tren Groc recuperi la seva veritable funció d'eix comunicatiu per als veïns de la Cerdanya i el Conflent i, alhora, es reimpulsi com a principal atractiu turístic del Pirineu central.

Resposanbles del comitè han fet una crida als representants polítics de les administracions locals, comarcals, regionals i estatals així com els delegats de la SNCF i els agents turístics de la zona a agafar el seu rol en el procés.



Passada la campanya electoral

El projecte de modernització del Tren Groc va situar-se al centre del debat públic a l'Alta Cerdanya i el Conflent ara fa un any, quan es va celebrar la campanya electoral per a les presidencials. En aquell context, la presidenta de la regió de l'Occitània, Carole Delga, es va comprometre a executar un projecte de modernització de la línia que suposava una inversió de nou milions d'euros de manera immediata i de posar en marxa un pla global de renovació durant quinze anys. Els usuaris volen que aquelles promeses no quedin en l'oblit de la campanya.