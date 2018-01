La Seu d'Urgell refà el camí a les cases i els horts de Santa Magdalena

L'Ajuntament de la Seu ha iniciat la recta final del projecte urbanístic que permetrà millorar el camí de Santa Magdalena, de manera que en els pròxims dies quedarà enllestit i els usuaris d'aquest vial que dóna accés a un dels nuclis de l'entorn urbà de l'Urgellet recuperarà la normalitat.

Segons ha informat l'equip de govern que encapçala Albert Batalla (PDECat), els equips d'operaris estan acabant unes obres que han afectat el tram de 600 metres que té aquest camí així com el ramal final, on també s'ha fet una actuació de millora. Aquest camí, que s'inicia al final del carrer Cadinell del barri de Sant Magdalena, dóna accés directament a diversos habitatges disseminats, així com explotacions agropecuàries, fet que comporta força trànsit rodat amb vehicles pesants, que, juntament amb les aigües de pluja, han malmès el ferm i han provocat la pèrdua del seu pendent inicial, segons ha informat el consistori.

Amb aquesta actuació urbanística, l'Ajuntament ha anivellat i compactat el ferm del camí i ha aconseguit a la pràctica un camí nou que millorarà les condicions d'accés als veïns i usuaris de la zona. L'actuació ha disposat d'una partida pressupostària de 21.238 euros.