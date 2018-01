El nou IEC es fixa com a primer repte reimpulsar el guardó Cerdà de l'Any

Nou intent per popularitzar i extendre la participació i el coneixement social del guardó del Cerdà de l´Any. L´Institut d´Estudis Ceretans, que lidera amb Ràdio Pirineus, l´Institut d´Estudis Ceretans i Amics de Cerdanya la convocatòria d´aquest premi des de l´any 1985, ha anunciat la reformulació dels terminis i els mitjans de difusió del certamen a fi efecte que s´hi puguin implicar més veïns i entitats de la vall.

L´Institut d´Estudis Ceretans, que és en ple procés de renovació de la junta directiva després de superar el perill de desaparició, vol que el Cerdà de l´Any sigui un dels puntals pel que fa a les activitats anuals i el seu contacte amb la població. Per això els nous membres de la junta han decidit, d´entrada, mantenir el guardó i, també, ampliar els terminis de votació. L´objectiu de l´ampliació és donar temps a la nova junta a activar una campanya de difusió que faci més gran el certamen. Així, veïns, institucions i entitats de la Cerdanya tenen ara temps fins el 28 de febrer, és a dir tres setmanes més de les inicialment previstes, per presentar fins a dos candidats. Es poden proposar tant persones físiques com associacions o ajuntaments sempre que es justifiqui la candidatura.