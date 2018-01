La Cerdanya estén a tota la població la localització per GPS de Creu Roja

Les persones grans o amb alguna discapacitat de la Cerdanya que siguin propenses a desorientar-se tenen una nova eina per evitar el risc de perdre´s. Ara, a més, aquesta eina estarà a l´abast de tota la població, també de la que té menys recursos econòmics. El Consell Comarcal i la Creu Roja han signat un conveni per poder oferir de manera gratuita a les persones amb pocs ingressos el servei Localitzador Personal amb què la Creu Roja fa un seguiment mitjançant amb GPS de les persones amb risc de desorientació, com ara malalts d´alzheimer, padrins que viuen sols o persones amb alguna discapacitat.

El servei es presta mitjançant un aparell geolocalitzador que els usuaris es posen al cinturó. L´aparell emet un senyal que els familiars i la central de la Creu Roja poden controlar en tot moment per saber la seva ubicació exacte, segons ha explicat la responsable de Creu Roja a la Cerdanya, Núria Benito. De moment una persona de Puigcerdà ja l´utilitza amb bons resultats.