La Cerdanya estén a tota la població la localització per GPS de Creu Roja

Les persones grans o amb alguna discapacitat de la Cerdanya que siguin propenses a desorientar-se tenen una nova eina per evitar el risc de perdre's. Ara, a més, aquesta eina estarà a l'abast de tota la població, també de la que té menys recursos econòmics. El Consell Comarcal i la Creu Roja han signat un conveni per poder oferir de manera gratuïta a les persones amb pocs ingressos el servei Localitzador Personal amb què la Creu Roja fa un seguiment mitjançant amb GPS de les persones amb risc de desorientació, com ara malalts d'Alzheimer, padrins que viuen sols o persones amb alguna discapacitat.

El servei es presta mitjançant un aparell geolocalitzador que els usuaris es posen al cinturó. L'aparell emet un senyal que els familiars i la central de la Creu Roja poden controlar en tot moment per saber la seva ubicació exacta, segons ha explicat la responsable de Creu Roja a la Cerdanya, Núria Benito. De moment, una persona de Puigcerdà ja l'utilitza amb bons resultats. El conveni que han signat els dos estaments permetrà als cerdans amb menys recursos econòmics, i que així ho acreditin els Serveis Socials del Consell Comarcal, accedir a aquest sistema. Benito ha explicat que els pacients «estan sempre localitzables» perquè els familiars poden mirar on són a través d'una aplicació que es poden descarregar al telèfon o bé a través de l'ordinador. Així, quan observa que el pacient no és en una zona habitual o bé creu que s'ha perdut, amb una sola trucada pot activar el servei de rescat de la Creu Roja, que també té accés a la geolocaliltzació. El servei pot ser molt útil per a molts avis que viuen sols a la Cerdanya, on els camins rurals dels entorns dels pobles es poden confondre i provocar desorientacions.

Per la seva banda, la tècnica de Serveis Socials del Consell, Cristina Taboada, ha remarcat que l'acord permetrà que molts usuaris puguin accedir al servei amb un cost econòmic zero. Per això, ha considerat que es tracta d'un acord molt positiu. Taboada ha explicat que en els últims mesos han rebut una demanda per utilitzar aquest servei i que finalment es va fer enrere, la qual cosa va fer veure els Serveis Socials la necessitat d'impulsar l'actual acord. Taboada ha argumentat que es tracta d'un servei molt útil pel seu caràcter preventiu i ha lloat que arribi a tota la població.