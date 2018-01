La Molina acull amb Decathlon una jornada de jocs d'esquí

L'estació d'esquí de la Molina i la multinacional comercialitzadora d'equipament esportiu Decathlon col·laboren un any més per apropar l'esquí al màxim nombre de persones possible.

Amb aquest objectiu, han programat dues Wed'ze Experience, un esdeveniment a través del qual es poden provar tots els esquís de la gamma Wed'ze, la marca de material d'esquí de Decathlon. Aquest any, la col·laboració va més enllà i per primera vegada a l'Estat espanyol s'organitza la Wed'ze Ski Challenge el pròxim 3 de febrer.

L'objectiu de l'esdeveniment és possibilitar una jornada d'esquí en família o amics i descobrir els racons de l'estació d'esquí ceretana amb tres proves. La primera és la Boost Slalom, que permetrà als participants descendir pel traçat de l'eslàlom gegant de forma cronometrada. La segona és la Samurai Photocall, on caldrà cercar un photocall dins del domini esquiable de l'estació d'esquí i fer-se una fotografia, i la tercera, l'Xlander Boardercross.