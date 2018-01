La Policia Nacional no reforça el control fronterer de Puigcerdà

La frontera de Puigcerdà es manté en calma a pesar del debat polític sobre un possible retorn del president Carles Puigdemont d'amagat de les forces policials. Els caps de la comissaria de la Policia Nacional espanyola de Puigcerdà ha assegurat que no ha rebut cap reforç per aquests dies i que ni tan sols porten a terme una operació especial.

Aquest dijous al matí un destacament d'agents dels que resideixen a la Cerdanya han establert un control a la duana que el cap de la comissaria ha reafirmat que és l'habitual.