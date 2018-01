L'Hospital de Cerdanya reprèn el repte de la connexió elèctrica amb la línia francesa

L'Hospital de Cerdanya ha recuperat l'antic projecte, establert als inicis del seu disseny, de connectar l'edifici amb la xarxa elèctrica francesa. La direcció del centre mèdic ha deixat en mans de la diplomàcia i la política la negociació que ha de permetre una operació relativament senzilla sobre el terreny pel fet que l'equipament és a escassos metres de la frontera estatal i poblacions com ara Enveig o Ur.

La direcció de l'hospital ha parlat en els últims mesos sobre aquesta qüestió a representants polítics com ara l'eurodiputat català Ramon Tremosa i altres representants supracomarcals dels dos costats de la frontera. El director de l'hospital, Francesc Bonet, ha explicat que «no és un element imprescindible per a nosaltres però, si hem de votar, ho fem a favor, perquè és millor tenir la doble connexió elèctrica, a més, sembla que la connexió espanyola està bastant al seu límit».

Responsables de l'hospital transfronterer veuen amb un cert recel un possible creixement urbanístic del Pla de Rigolisa i consegüentment més consum d'electricitat a la zona. Bonet ha argumentat que «aquest és un tema que segurament s'haurà de debatre al Parlament Europeu perquè, tot i que no hi hauria d'haver cap problema perquè hi ha lliure comerç, implica una actuació dels polítics, que ho han d'anar cuinant lentament». Bonet ha considerat que «és un projecte que pot estar bé i que, per tant, si l'hospital s'ha de posicionar, nosaltres diem que hi estem a favor».

Bonet ha explicat que «aquest no és un projecte que depengui de nosaltres, i sé que l'Ajuntament de Puigcerdà ho vol bellugar amb més o menys èxit, però el que és clar és que nosaltres, en aquest sentit, som un valor afegit, de manera que si volen portar l'electricitat de França, nosaltres n'estem encantats». El director ha puntualitzat que, amb tot, «el nostre centre, a part de tenir la connexió normal com a gran hospital, també té tots els sistemes d'autonomia i els generadors perquè en cap cas no haguem de patir en un tall d'energia. També tenim plaques solars, així que la nostra autonomia és absoluta. Això no impedeix que, si algun dia volen conectar-nos amb l'electricitat de França, ho farem encantats, ens posarem a la fila».

L'eurodiputat Ramon Tremosa ha elevat una pregunta al Parlament Europeu per impulsar la connexió amb l'electricitat francesa, que suposaria un gran estalvi per a l'hospital, segons els càlculs dels seus responsables.