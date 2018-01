Bolvir rep la felicitació de TV3 per l'ajuda en La Marató solidària

L'Ajuntament de Bolvir ha fet públic el reconeixement que li ha fet arribar la direcció del programa a Marató de Tv3 per la seva participació i col·laboració en la última edició del seu programa solidari.

Fonts del consistori han apuntat que la Quina de La Marató, que es va fer el 16 de desembre, que ja suma deu edicions, va aconseguir una recaptació solidària de 1.500 euros, que es destinaran a la investigació de malalties infeccioses. Aquesta recaptació va sorgir dels 200 veïns de Bolvir i la Cerdanya que van participar en la quina, el tradicional joc d'aconseguir omplir una línia i una butlleta de números.

Així, l'Ajuntament ha fet una crida als veïns a continuar «aquesta projecció solidària tan necessària a la societat actual» i ha aprofitat el reconeixement per part dels responsables del programa de la televisió pública per fer extensiva la felicitació als veïns que hi van participar i s'ha mostrat disposat a continuar col·laborant amb La Marató.